Hamaney, ABD'nin Irak'taki çıkarlarına saldırmayın talimatı verdi iddiası

İran dini lideri Ali Hamaney'in, İngiltere'nin tavsiyesinin ardından silahlı milis gruplara Irak'taki ABD üslerine saldırıların durdurulması talimatı verdiği kaydedildi.

ABD ile gerilimli günler yaşayan İran hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD yönetiminden gelen tehditler üzerine Irak'taki İran destekli silahlı Şii gruplara, "ABD üslerine yönelik saldırıları durdurma" talimatı verdiği öne sürüldü.

"HAMANEY, SALDIRILARIN DURDURULMASI TALİMATINI VERDİ"

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesi, Irak'taki Şii silahlı milis gruplarının adı açıklanmayan üst düzey komutanlarına ve Iraklı politikacılara dayandırdığı haberinde, Irak'ta ABD üslerine yönelik saldırıların durdurulmasına dair talimatın İran lideri Hamaney'den geldiğini yazdı.

"POMPEO TEHDİT ETTİ"

Haberde, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan üsler ve lojistik destek konvoylarının son aylarda neredeyse her gün roketler, patlayıcılar ve bazen de doğrudan silahlı saldırılarla hedef alındığına dikkati çekildi.

Bu saldırılar önemli kayıplara yol açmasa da Irak ve ABD hükümetlerinin endişe duyduğu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Iraklı yetkililerle görüşmesinde saldırıların durdurulmaması halinde Bağdat Büyükelçiliğini kapatmakla tehdit ettiği belirtildi.

"ONLARCA HEDEFİ VURURUZ"

İsimleri açıklanmayan Iraklı yetkililer ise Pompeo'nun saldırılara karşılık İran destekli silahlı gruplar ve politikacıların gizli merkezlerinin de dahil olduğu onlarca hedefi vuracakları tehdidinde bulunduğunu ve İngiltere'nin de tehditleri ciddiye alması için İran'ı uyardığını kaydetti.

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"HAMANEY, İNGİLTERE'NİN TAVSİYESİNE UYDU"

Ülkesindeki başkanlık seçimleri öncesinde seçilememe tehlikesiyle karşılaşan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu durumu tersine çevirmek için Irak'ta pervasızca saldırılarda bulunabileceğine dair endişeleri göz önünde bulunduran Hamaney'in, İngiltere'nin tavsiyesine uyarak, İran destekli silahlı gruplara ABD'nin çıkarlarına yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiği ileri sürüldü.

Şii silahlı milis gruplarının adı açıklanmayan üst düzey komutanları, önem derecesi nedeniyle talimatın yetkililer üzerinden verilmediğini, bunun yerine Bedir Tugayı, Kataib-i Hizbullah, Asaib-i Ehli Hak gibi Şii grupların komutanlarının Kum kentine çağrılarak Hamaney'le görüşmeler yaptıklarını söyledi.

"TRUMP'I PROVOKE ETMEKTEN KAÇINMA TAVSİYESİ"

Konu hakkında bilgi sahibi olan ismi açıklanmayan Iraklı bir siyasetçi, "İranlılar, ortak bir müttefikten, pozisyonlarını değiştirmede açık etkiye sahip çok önemli bir tavsiye aldı. Bu tavsiye, tehditlerinde ciddi olan ve şu aşamada umutsuz durumda olduğu için herkes için pahalıya mal olacak pervasız bir eylemden geri durmayacağı bilinen Trump'ı provoke etmekten kaçınma tavsiyesiydi." diye konuştu.

"İRAN BAŞA ÇIKAMAZ"

ABD'nin Irak'ta muhtemel bir askeri eyleminin Irak hükümetinin çökmesiyle sonuçlanabileceği endişesini dile getiren Iraklı siyasetçi, "İran da hükümetin çökmesinin sonuçlarıyla başa çıkamaz, özellikle siyasi ve ekonomik sonuçlarla." dedi.

"AMAÇ, İKTİDARI ŞİİLERİN ELİNDE TUTMAK"

İran destekli silahlı bir grubun adı açıklanmayan üst düzey bir komutanı da şu ifadeleri kullandı:

"Verilen emirlerin özü, iktidarı Şiilerin elinde tutmaktı. Yani, başbakanın ve mevcut hükümetin konumunu korumaktı. Sayın Hamaney, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin bizim açımızdan kötü veya iyi olup olmadığına bakılmaksızın Şii olduğunu ve er ya da geç bu pozisyonundan ayrılacağını ancak kontrolün Şiilerin elinde tutulması gerektiğini söylüyor."

"IRAK HÜKÜMETİNİ TEHDİT EDECEK HER TÜRLÜ FAALİYET DURDURULMALI"

Söz konusu komutan, Hamaney'in kendilerine şu anda herhangi bir saldırının Kazımi'nin yönetimini tehdit edeceğine dair uyarıda bulunduğunu aktararak, "Bu nedenle, Irak hükümetini tehdit edebilecek veya onu Amerikalıların insafına bırakabilecek her türlü faaliyet derhal durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.