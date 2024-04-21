Hamaney: İsrail'e gücümüzü gösterdik İsrail'e yönelik saldırı için Devrim Muhafızları'na teşekkür eden dini lider Ali Hamaney, "İsrail'e saldırırken kaç füze attıklarının önemli olmadığını, güçlerini gösterdiklerini" belirtti.

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İsrail ile İran arasındaki örtülü savaş, üçüncü güçler üzerinden devam ederken, ilk kez iki ülkeden direkt birbirlerine İHA ve füze saldırıları gerçekleştirildi.

İran'In yaklaşık 300 İHA ve füze ile gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi yaralanırken, hiçbir ciddi hasar meydana gelmedi.

İsrail'in karşı saldırısında ise İran'daki hava üssüne yapılan İHA saldırısı bertaraf edildi.

Hamaney, Devrim Muhafızlarına teşekkür etti

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, 13 Nisan'da İsrail'e yapılan saldırı için Devrim Muhafızları'na teşekkür etti.

"İsrail'e kaç füze atıldığı önemli değil, gücümüzü gösterdik"

Devlet medyasının aktardığına göre Hamaney, "Önemli olan İsrail'e kaç füze atıldığı ya da hedeflerinin nasıl vurulduğu değil, İran'ın İsrail'e saldırırken gücünü nasıl gösterdiğidir" dedi.

Hamaney ayrıca İran silahlı kuvvetlerine, "durmaksızın askeri yenilik peşinde koşma" ve "düşmanın taktiklerini öğrenme" çağrısında bulundu.