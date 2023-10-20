Hamas, ABD'li iki esiri serbest bıraktı Hamas, Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li anne ile kızını insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını açıkladı.

AA & Ensonhaber

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken tüm dünyada yaşanılanlar yakından takip ediliyor.

ABD'li iki esir serbest bırakıldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li anne ve kızını serbest bıraktıklarını belirtti.

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir" ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.