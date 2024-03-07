Hamas: Ateşkesin kaderi Washington'a bağlı Ateşkes görüşmelerinin yapıldığı Kahire'den ayrılan Hamas heyeti, İsrail'den nihai resmi yanıtı beklediklerini söyledi. Hamas yetkilileri ayrıca "müzakerelerin kaderinin artık Washington'a bağlı olduğunu" söyledi.

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Heyet Kahire'den ayrıldı

Hamas'tan üst düzey bir yetkili, bugün yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkes sağlanması için görüşmelerde bulunan grup heyetinin Doha'da istişarelerde bulunmak üzere Kahire'den ayrıldığını doğruladı.

Hamas, İsrail'in şu ana kadar verdiği yanıtlardan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

"Düşmandan resmi yanıtı bekliyoruz"

Kahire'deki görüşmelere katılan ancak isminin açıklanmasını istemeyen Hamas yetkilisi, "Düşmandan (İsrail'den) nihai resmi yanıtı bekliyoruz" dedi.

Yetkili, "İsrail'in ilk yanıtları çatışmaların kalıcı olarak durdurulmasıyla ilgili asgari gereklilikleri ya da Hamas'ın ateşkes için öne sürdüğü diğer koşulları karşılamıyor. Halkımızın güvenliğini sağlayacak hiçbir konuda taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

"İsrail ciddiyse Ramazan'dan önce olur"

Hamas, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, yerlerinden edilen insanların evlerine dönmesi ve bölgede yeniden yapılanmanın başlaması konusunda ısrar ediyor.

Diğer Hamas yetkilisi Mahmud Mardawi ise "müzakerelerin kaderinin artık Washington'a bağlı olduğunu" söyledi.

Mardawi, "Netanyahu ve hükümetine bir anlaşmaya varmaları için baskı yapıp yapmamak artık Washington'un elinde. Eğer İsrail ciddiyse ve işi sürüncemede bırakmazsa, Ramazan başlamadan önce ateşkese varmak mümkün" diye ekledi.