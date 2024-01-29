Hamas: Esir takası için Gazze'ye saldırılar durmalı Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, esir takası ve ateşkes anlaşmasına varılması hususunda önceliklerinin "İsrail'in saldırılarının nihai olarak tamamen sonlandırılması" olduğunu yineledi.

İHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarında 115 gün geride kaldı. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim baskınında rehin aldığı İsraillileri kurtarma bahanesiyle başlattığı saldırılara rağmen, esir takası dışında bir tek rehine bile kurtarılamadı. Aksine, İsrail ordusunun saldırılarında bazı rehineler de hayatlarını kaybetti, bir şekilde Gazze'den kaçarak İsrail tarafına geçmeye çalışan rehineler, İsrailli askerler tarafından vuruldu.

İsrail yönetiminin tüm bu başarısızlıkları ordu eliyle yaptığı katliamlarla örtmeye çalışmasına rağmen, yeni bir esir takası gündeme geldi.

Hamas: "En başından beri tüm fikirlere ciddi yaklaşıyoruz"

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

İsrail medyasında iddia edilen olası esir takası anlaşmasına değinen Hamdan, "Şüphesiz Katar ve Mısır gibi dost ülkelerden özellikle ateşkesin sağlanması için büyük girişimler var. Biz en başından beri tüm fikirler ve önerilere ciddi bir şekilde yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geçici değil, kalıcı ateşkes istiyoruz"

Hamdan, İsrail ile olası bir esir takası anlaşması ve ateşkes için daha önce de açık bir şekilde dile getirdikleri gibi önceliklerinin, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların nihai olarak tamamen sonlandırılması" olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin, kısa bir süre içerisinde geçici bir esir takası anlaşması mümkün mü sorusuna Hamdan, kendilerinin geçici veya birkaç günlük değil nihai anlaşmada ısrarcı olduklarını, geçici ateşkesin İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden saldırılar düzenlemeyi arzuladığını göstergesi olduğunu belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)