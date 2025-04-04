Hamas: Esirlerin yarısı, İsrail’in tahliye emri verdiği bölgelerde

İHA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin sona ermesinin ardından bölgedeki sivillere yönelik acımasız saldırılarına devam etmektedir. Hamas’ın askeri kanadı olan El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'deki esirlerle ilgili açıklamalarda bulundu:

Yaşayan esirlerin yarısı, İsrail’in son günlerde 'tahliye emri' verdiği bölgelerde bulunuyor. Bu esirleri bu bölgelerden çıkarmamaya ve sıkı güvenlik önlemleri altında burada tutmaya karar verdik.

"İSRAİL, ESİRLERİN HAYATINDAN SORUMLU"

Ayrıca, Ubeyde, İsrail'in esirlerin hayatından sorumlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: