Hamas, İsrail ile müzakere masasına oturmayacak Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Hamas’ın yarın Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak olan Gazze Şeridi’nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelere heyet göndermeyeceğini belirtti.

AA & Ensonhaber

Katar’ın başkenti Doha’da yarın Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir değişimi üzerine yapılacak müzakerelere, Hamas heyet göndermeyecek.

Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Sami Abu Zuhri, Hamas'ın bu müzakerelere katılmama kararı aldığını belirterek,

Yeni müzakerelere katılmak, işgalin kendi şartlarını dayatmasına ve daha fazla katliam gerçekleştirmek için müzakere sürecini kullanmasına olanak tanır

açıklamasını yaptı.

"2 TEMMUZ'DAKİ ÖNERİDE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Zuhri, müzakerelerin ardından arabulucuların kendileri ile görüşmesini umduklarını ifade ederek,

Hamas, 2 Temmuz'da kendisine sunulan BM Güvenlik Konseyi kararı ile Biden'ın vizyonuna dayanan öneriye bağlıdır ve hareket bunu uygulayacak bir mekanizma üzerinde derhal görüşmelere başlamaya hazırdır.

dedi.

Adı açıklanmayan bir kaynak, Hamas'ın arabuluculardan İsrail'den “ciddi bir yanıt” alarak kendilerine dönmesini istediğini söyleyerek, Hamas’ın bunun gerçekleşmesi halinde yarın yapılacak görüşmeden sonra arabulucularla bir araya geleceğini belirtti.

İsrail, müzakerelere heyet gönderdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere heyet gönderdiklerini doğrulayarak, heyetin “müzakereleri yürütme yetkisi” verdiğini açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlerde, MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusundan General Nitzan Alon'un ve Netanyahu'nun kıdemli danışmanı Ophir Falk'ın heyette yer alacağı ifade edildi.