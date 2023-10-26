Hamas: İsrail'in Gazze’ye saldırılarında yaklaşık 50 rehine öldü Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda bugüne kadar yaklaşık 50 rehinenin öldüğünü açıkladı.

AA & Ensonhaber

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalada 20 gün geride kaldı.

Gazze'de sivil kayıplar 7 bini geçti. İsrail'in bombardımanlarında, Hamas'ın rehin aldığı kişilerin de can verdiği öğrenildi.

Hamas: "50 rehine hayatını kaybetti"

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki rehineler ile ilgili açıklama yaptı. İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 50 rehinenin öldüğünü açıkladı.

İsrail'den rehinelerle ilgili açıklama

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi’nde en az 224 rehinenin tutulduğu bildirilmişti.

İsrail tarafından dün yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana bu yana 40 ülkeden 259 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin kayıp olduğu belirtilmiş, 25 farklı ülkeden en az 135 kişinin rehin tutulduğu aktarılmıştı.