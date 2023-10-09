Hamas: Vurulan her ev için İsrailli bir rehineyi infaz edeceğiz

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda sivil yerleşim yerlerini faşist ve barbarca bombardımana tuttuğunu belirtti.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ve yaşlı ayırmadan evleri sivillerin başlarına yıktığına vurgu yapan Ebu Ubeyde, insanlık ve ahlaktan anlamayan düşmana anladığı dilden hitap edeceklerini ifade etti.
"Uyarı yapılmadan vurulan her ev için İsrailli bir rehineyi infaz edeceğiz"
İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, şunları kaydetti:
Buna karşı bizler de bu saatten itibaren evlerinde güvende olan halkımıza karşı uyarı yapılmadan gerçekleşen her saldırı karşısında düşmanın elimizdeki sivil rehinelerden birini infaz edeceğiz. Bunu da görselleriyle yayınlayacağız. Bunu buradan duyuruyoruz ki dünyanın gözü önünde sorumluluğu siyonistlere (İsrail'e) yükleyelim. Top artık onlardadır.
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