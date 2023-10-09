Hamas: Vurulan her ev için İsrailli bir rehineyi infaz edeceğiz Hamas, İsrail'i abluka altındaki Gazze Şeridi'nde uyarı yapmadan vurduğu her ev için ellerindeki İsrailli bir kişiyi infaz etmekle tehdit etti.

AA & Ensonhaber

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda sivil yerleşim yerlerini faşist ve barbarca bombardımana tuttuğunu belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ve yaşlı ayırmadan evleri sivillerin başlarına yıktığına vurgu yapan Ebu Ubeyde, insanlık ve ahlaktan anlamayan düşmana anladığı dilden hitap edeceklerini ifade etti.

"Uyarı yapılmadan vurulan her ev için İsrailli bir rehineyi infaz edeceğiz"

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, şunları kaydetti: