Hamas'ın ateşkes yanıtı sonrası ABD Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdı

Gazze'de ateşkesi sağlamak için yapılan müzakereler sekteye uğradı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes için Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmeler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

HAMAS'IN İSTEKSİZ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Witkoff, "Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyan son yanıtının ardından, ekibimizi Doha'dan danışma amacıyla geri çağırmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

"ALTERNATİF SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Hamas'ın koordineli ve iyi niyetli hareket etmediğini öne süren Witkoff, "Şimdi rehineleri evlerine getirmek ve Gazze halkı için daha istikrarlı bir ortam yaratmak amacıyla alternatif seçenekleri değerlendireceğiz." dedi.

Witkoff, Gazze'de kalıcı barış sağlamak konusunda kararlı olduklarını kaydetti.