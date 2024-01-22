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AA & Ensonhaber

Hamas, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne tünel ağları inşa etti.

Tüneller, İsrail'in sert önlemleri nedeniyle Gazze için adeta "nefes borusu" işlevi görüyor.

Rehinelerin tutulduğu tünel ağı

7 Ekim saldırılarından sonra Hamas, kaçırdığı bazı İsrailli rehineleri bu tünellerde tutuyor.

İsrail ordusu, tünellerden birinin görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, birçok kola ayrılan tünel, barınma imkanlarıyla dikkat çekiyor.

830 metre uzunluğunda

Hızlı çekim tekniğiyle kaydedilen tünelin, 830 metre uzunluğunda ve 20 metre derinliğinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu tünelde, banyo, tuvalet, mutfak, yaşam odaları gibi alanlar yer alıyor.

İsrail: Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait yeraltı tünellerine "deniz suyu basmanın iyi bir fikir olduğunu" belirtmişti.

Halevi, İsrail ordusunun kara harekatını genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi çevresine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulunmuştu.

Wall Street Journal'ın "İsrail ordusunun Hamas'a ait yer altı tünellerine deniz suyu basacağı" iddiası hakkında Halevi, şöyle demişti:

Yer altı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir. Henüz bu konuda yorum yapmayacağım.