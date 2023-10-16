Hamas'tan rehine açıklaması: Elimizde 200 İsrailli esir var Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida, olası kara harekatında Gazze'nin işgalciler için mezarlık olacağını belirtirken, el-Kassam Tugayları'nın elinde 200 İsrailli rehine olduğunu, İsrail bombardımanında 22 rehinenin öldüğünü söyledi.

İHA

İsrail'in Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane ederek başlattığı Gazze operasyonunda kara harekatı beklenirken, Hamas'ın askeri kanadı, ellerindeki rehinlelerle ilgili açıklamalar yaptı.

"Gazze işgalciler için yalnızca mezarlık olacak"

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada,

Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak.

dedi.

"Elimizde 200 rehine var"

Gazze Şeridi’nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu ifade ederek, "El-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı” dedi.

İsrail bombardımanında 22 rehine öldü

“Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız” ifadelerini kullanarak, “İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)