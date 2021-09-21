Unicode Konsorsiyumu hamile erkek emojisinin geleceğini söyledi

Unicode Konsorsiyumu emojilerin arasına hamile erkeğin de ekleneceğini açıkladı.

Emojilerin merkezi olarak bilinen Unicode Konsorsiyumu şaşırtan bir kararı onayladı.

5 yıldır var olan hamile kadın emojisine 'hamile erkek' ve 'hamile kişi' emojileri ekleniyor.

EMOJİLER ARASINDA HAMİLE ERKEK VAR

Unicode Konsorsiyumu, 14.0 sürümündeki 37 yeni emoji karakterinin son listesini onayladı.

Onaylanan emojiler arasında 'hamile erkek' ve herhangi bir cinsiyet ile tanımlanmayan 'hamile kişi' emojisi de bulunuyor.

"ERKEKLER DE HAMİLE OLABİLİR"

Emojipedia'dan yapılan açıklamada, "Yeni hamilelik seçenekleri trans erkekler, ikili cinsiyeti tanımayan kişiler veya kısa saçlı kadınlar tarafından temsil edilmek için kullanılabilir. Elbette, bu emojilerin kullanımı bu gruplarla sınırlı değil. Erkekler hamile olabilir.

"ARTIK BU DURUMU TEMSİL EDEN EMOJİLER VAR"

Bu, gerçek dünya (örneğin, trans erkekler) ve kurgusal evrenler (örneğin, 1994 yapımı "Junior" filmindeki Arnold Schwarzenegger) için geçerlidir. Her cinsiyetten insanlar da hamile olabilir. Şimdi bunu temsil eden emojiler var." denildi.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının görüşü ise şimdiye kadar hamile bir erkek emojisinin "çok büyük bir eksiklik" olduğu ve Unicode Konsorsiyumu'nun kararının geç çıktığından yana.

Ancak yeni emojilere tepki gösterenler de oldu. Apple, Google ve Microsoft gibi şirketler, konsorsiyum tasarımlarının stilize edilmiş versiyonlarını kendi işletim sistemlerinde kullanıyor. Farklı işletim sistemlerinde emojiler için herhangi bir çıkış tarihi onaylanmadı.