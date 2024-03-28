Hannover'de Türk Başkonsolosluğu'na saldırı: Belediye Başkanı ile Emniyet Müdürü ziyaret etti Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Onay ve Emniyet Müdürü von der Osten, konsolosluk binasına gitti. Onay, "Böyle şiddet olaylarına kesinlikle tahammülümüz yok" dedi.

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AA

Terör örgütü PKK sempatizanları, Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası Alman yetkililer, konsolosluk binasını ziyaret etti.

Ziyaret, Yeşiller Partili Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay ve Emniyet Müdürü Gwendolin von der Osten tarafından gerçekleştirildi.

Onay ve von der Osten'in, terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına maruz kalan Hannover Başkonsolosluğu'na ziyareti sırasında telefonla bağlanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Onay ile bir süre sohbet ederek, durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

"Böyle şiddet olaylarına kesinlikle tahammülümüz yok"

Burada Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ile görüşen Onay, saldırıdan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek şöyle dedi:

Saldırıya ilişkin videoları gördüğümüzde nasıl bir şiddet olduğunu görüyoruz. Kentimizde böyle bir şeyin olması asla kabul edilemez.



Böyle şiddet olaylarına kesinlikle tahammülümüz yok.

"Türk toplumuna geçmiş olsun"

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın da saldırıyı kınadığına işaret eden Onay, şu ifadeleri kullandı:

(Kınama) Çok doğru ve isabetli oldu. Biz de aynı şekilde bugün ziyaretimizde bunu dile getirmek istedik. Başkonsolosluk ile dayanışma halinde olduğumuzda böyle bir şiddet olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ilettik.



Emniyet müdürümüz de güvenlik önlemlerini artıracağını tekrar dile getirdi. O da çok önemli bence ama gerçekten üzücü ve can sıkıcı bir olay. Tekrar Türk toplumuna geçmiş olsun diliyoruz.

"Faillerin adalete teslim edilmesini istiyoruz"

Büyükelçi Şen de bir an önce saldırıyı yapanların yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istediklerini belirtti.

Terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında binaya verilen zararı yerinde görmek hem de Alman makamlarıyla görüşmek üzere Hannover'e geldiğini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

Onların buraya gelmeleri ve burada yerinde tespit yapmaları elbette ki olumlu. Ama olumlu olmayan konu burada binanın önünde 24 saat koruma varken buna rağmen gerekli keşifleri de yaptıkları anlaşılan PKK militanlarının bu saldırıyı yapabilmiş ve binamıza zarar verebilmiş olmaları.



Yine bizim için çok olumlu olmayan bir konu şimdiye kadar bu olayın faillerinin yakalanmamış olması. Biz bir an önce saldırıyı yapanların yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyoruz.

Alman makamlarına çağrı: PKK ile her alanda mücadele edin

"30 yıldan daha fazla süredir yasaklı olan PKK terör örgütünün halenAlmanya'da hem finansal yardımlar toplayabilmesi hem de gençler arasında propaganda faaliyeti yapıp onları bu şekilde militanlaştırabilmesinin daha büyük bir sorun olduğunu" vurgulayan Şen, şöyle dedi:

Bu hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez bir durum. Bizim Alman makamlarından beklentimiz PKK ile her alanda mücadele edilmesi.



PKK'nın sivil görünümlü buradaki teşkilatlarıyla da dernek görünümlü örgütleriyle de örgüt parçalarıyla da burada mücadele edilmesi.

İş birliği vurgusu

Şen, Alman tarafıyla iş birliğine değer ve önem verdiklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

Bu iş birliğini her alanda daha fazla geliştirmek istiyoruz. Bugünkü toplantının da bunun için bir başlangıç olmasını diliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)