Hans Zimmer, Suudi Arabistan Milli Marşı'nı yeniden besteleyecek

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Sosyal hayatta bir dizi reforma imza atan Suudi Arabistan, ülkenin milli marşını yeniden besteletmek istiyor.

Bu kapsamda Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al Şeyh, Hans Zimmer'in Suudi milli marşının yeni bir yorumunu hazırladığını duyurdu.

SUUDİLER MİLLİ MARŞLARINI YENİDEN BESTELECEK

Al Şeyh, Zimmer ile bir konser ve Suudi Arabistan'ın kültür ve mirasından ilham alan Arabia adlı özgün bir beste de dahil olmak üzere çeşitli projeleri görüştüklerini açıkladı.

Al Şeyh, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Zimmer'ı "Modern çağın en büyük müzisyenlerinden biri" olarak tanımladı ve birçok projeyi ele aldıklarını, bu projelerin yakında hayata geçmesini umduğunu ifade etti.

HANS ZİMMER'LE ANLAŞILDI

Ayrıca Zimmer'a, yaklaşan Suudi filmi Yermük Savaşı için film müziği hazırlama teklifi de sunuldu.

Paylaşımının sonunda Al Şeyh, Zimmer'ın Suudi Arabistan'a ve halkına büyük bir hayranlık duyduğunu ve ailesiyle birlikte ülkeyi yeniden ziyaret etme sözü verdiğini belirtti.

DÜNYACA ÜNLÜ FİLMLERİN MÜZİKLERİNİ BESTELEDİ

Dünyaca ünlü Alman besteci ve müzik yapımcısı Hans Zimmer, kariyeri boyuncu Karayip Korsanları serisi, Gladyatör, Aslan Kral, Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar birçok ünlü filmin müziklerini besteledi.

Zimmer son olarak Mufasa: Aslan Kral, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ve Damsel gibi yapımların müziklerine imza attı.