Harkiv'de sıcak çatışma: Putin 'ele geçirme planımız yok' dedi Rus lider Putin, tüm dikkatlerin çevrildiği Harkiv'le ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı.

AA & Ensonhaber

Rusya ile Ukrayna askerleri arasında Harkiv bölgesinde başlayan çatışmalar devam ederken Kiev yönetimi, Rus askerleri geri püskürtmenin yollarını arıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zekensky, Rus askerlerini ülke topraklarından çıkarma planları yapıyor.

Gözler, şiddetli çatışmaların yaşandığı Harkiv'e çevrildi. Kremlin'den gelen açıklamada "Ele geçirme niyetimiz yok." mesajı verildi.

Putin, Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Ukrayna ve gündemdeki diğer konulara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sorumluluğu Rusya’ya atmaya çalışıyorlar"

Ukrayna’daki çatışmaların Kiev yönetiminin hataları nedeniyle yaşandığını anlatan Putin, şöyle konuştu:

Yaşanan trajik olayların sorumluluğunu Rusya’ya atmaya çalışıyorlar. Ancak yaşananlar onların yürüttüğü politikalar sonucu ortaya çıktı.

"Bombalamaya devam ediyorlar"

Rus ordusunun son dönemde bazı yerlerini ele geçirdiği Harkiv bölgesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, şöyle dedi:

Harkiv istikametinde olanlar da onların suçu. Çünkü Belgorod dahil sınır bölgelerindeki yerleşim bölgelerini bombaladılar ve bombalamaya devam ediyorlar.

"Tampon bölge oluşturmak zorunda kalacağız"

Putin, Ukrayna’nın şehir merkezlerindeki yerleşim bölgelerine ateş açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Açıkça söyledim, eğer bu devam ederse bir güvenlik bölgesi, bir tampon bölge oluşturmak zorunda kalacağız. Biz de şimdi bunu yapıyoruz.

"Böyle bir planımız yok"

Rusya’nın Harkiv’i ele geçirmeyi planlayıp planlamadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Putin, "Halihazırda böyle bir planımız yok." dedi.

Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olduklarını yineleyen Putin, şöyle devam etti:

Şu anda elbette bu konuda olup biten her şeyi analiz ediyoruz, aynı zamanda elbette Cenevre'de duyurulan toplantı ekseninde olup bitenlere de bakıyoruz.



Ukrayna tarafının aksine biz müzakereleri asla reddetmedik. Müzakereler için İstanbul’da vardığımız anlaşmaların oluşturduğu bir temelimiz var, çünkü Ukrayna heyetinin başkanı da bunu imzalamıştı.

Zelensky'nin görev süresi ve yaptırımlar

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin görev süresinin 21 Mayıs itibarıyla dolacak olmasına ilişkin şöyle konuştu:

Kendisinin meşruluğuna yönelik sorunun yanıtını Ukrayna’nın siyasi ve hukuk sistemi yanıtlamalı.



Bu konu elbette önemli çünkü iş (Ukrayna savaşı) herhangi bir belgenin imzalanmasına gelince, elbette böylesine kritik bir konudaki belgeleri meşru makamlarla imzalamamız gerekiyor.

"Büyük bir aptallık"

ABD’nin Rus bankacılık sistemine yönelik yaptırımlarını "aptallık" olarak nitelendiren Putin, şöyle dedi:

Bu, Amerikan siyasi elitleri açısından büyük bir aptallık ve hata. Kendilerine çok büyük zarar veriyorlar, küresel rezerv para birimi olarak dolara yönelik güveni baltalıyorlar.

Uluslararası ödeme sorununu aşmak istiyorlar

Rusya’nın uluslararası ödemelerde yaşadığı sorunun aşılması için çeşitli çözümlerin bulunduğunu kaydeden Putin, şu ifadeleri kullandı: