Harvard Üniversitesi gelecek yıl dersleri online yapacak

Amerika'da Harvard Üniversitesi, gelecek yıl tüm derslerin internet üzerinden yapılacağını açıkladı.

Harvard Üniversitesi, gelecek akademik yılda tüm derslerin internet üzerinden yapılacağını ve yıllık eğitim ücretinin 50 bin dolar civarında olmaya devam edeceğini duyurdu.

ÖĞRENCİLER KAMPÜSTE KALSA BİLE DERSLER İNTERNETTEN YAPILACAK

Lisans öğrencilerinin yüzde 40 kadarının kampüste kalmaya devam edebileceği belirtilirken, öğrencilerin kampüste kalmayı seçseler bile, bile dersleri internet üzerinden alacağı kaydedildi.

Yeni kurallara göre, öğrencilerin kaldıkları yatakhanelere ziyaretçi alınmayacak ve hatta bir yatakhanede kalanların, diğer yatakhaneleri ziyareti yasak olacak.