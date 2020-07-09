Harvard ve MIT'den, Trump'a yabancı öğrenci davası

Salgın döneminde öğrencilerin sağlığının göz ardı edildiğini belirten Harvard Rektörü Lawrence Bacow, kararın bilinçli alındığını savundu.

ABD'de, koronavirüs salgını nedeniyle sonbahar döneminde tamamen online eğitime geçecek üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ya yüz yüze eğitim veren başka bir üniversiteye geçme ya da ülkeyi terk etme şartı getirildi.

Başkan Donald Trump yönetiminin bu kararı, ülkede tepkilere neden oldu. ABD’nin köklü üniversitelerinden Harvard ve Massacchusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Trump yönetiminin, sonbaharda online eğitim yapacak üniversitelerin yabancı öğrencilere yönelik kararının iptali için dava açtı.

"BİLİNÇLİ ŞEKİLDE TASARLANDI"

Harvard Üniversitesi Rektörü Lawrence Bacow, yaptığı yazılı açıklamada, Trump yönetiminin kararınını eleştirdi ve hükümetin okullara yüz yüze eğitime geçilmesi konusunda baskı uygulamak için böyle bir adım attığını savundu. Bacow, karar için şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerin, eğitmenlerin ve diğerlerinin sağlığı ve güvenliği ile ilgili kaygılar dikkate alınmaksızın, bu sonbaharda kampüs içi sınıfların yüz yüze eğitime açılması için bilinçli olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır."

Lawrence Bacow



CORNELL'DEN DESTEK

MIT ve Harvard, Boston Federal Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda, Trump yönetiminin bu kararının iptalini talep etti. İki üniversiteye, Cornell'den destek geldi. Üniversitenin rektörü Martha Pollack, "Bu tamamen beklenmedik bir şeydi ve küresel bir akademik topluluk olarak temsil ettiğimiz her şeye ters düşen anlamsız ve haksız bir politika." diye konuştu.

YABANCI ÖĞRENCİ KARARI NE DİYOR

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) pazartesi günü yaptığı açıklamada, tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğine işaret ederek, halihazırda ABD'de bulunan öğrencilerin de ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için bu öğrencilerin kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçiş yapmaları gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca hem online hem de yüz yüze eğitim yapacak üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin de yalnızca 1 ders ya da 3 kredi alma hakkı bulunacak.