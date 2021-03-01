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    Hasan Ruhani: ABD, İran karşısında diz çökecek

    ABD yaptırımlarına işaret eden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yaptırımların kaldırılacağını savundu.
    • AA
    • 01.03.2021 - 14:50
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    Hasan Ruhani: ABD, İran karşısında diz çökecek

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Tahran'a yaptırımlarına ilişkin konuştu.

    İlam ve Buşeher eyaletlerinde Petrol Bakanlığınca gerçekleştirilen bazı projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ve ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "ABD DİZ ÇÖKECEK"

    Petrol sanayisinin İran'daki en önemli sektör olduğunu ve önceki hükümetlerde ülke bütçesinin 100 milyar dolarının petrole dayandığını dile getiren Ruhani, "ABD ve dünya, İran karşısında diz çökmeye ve yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacak. ABD'nin yeni yönetimi maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu ve sonuç vermediğini 4 defa itiraf etti. Bu, bizim tarihteki en büyük başarımızdır." ifadelerini kullandı.

    Hasan Ruhani: ABD, İran karşısında diz çökecek #1

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