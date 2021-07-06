Hasan Ruhani, elektrik kesintileri nedeniyle halktan özür diledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklamada bulundu. Halktan özür dileyen Ruhani "Teknik sorun nedeniyle kesmek zorunda kaldık" dedi.

İran'ın farklı bölgelerinde yapımı tamamlanan serbest ticaret bölgeleri ve sanayi sitelerinin açılış törenine başkent Tahran'dan video konferans yoluyla katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, burada yaptığı konuşmada ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintileriyle ilgili açıklamada bulundu.

2-3 HAFTA BOYUNCA 24 SAAT DÜZENLİ ŞEKİLDE ELEKTRİK VEREMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Aşırı sıcaklar nedeniyle 2-3 haftadır 24 saat düzenli bir şekilde elektrik veremediklerini ancak halkın 2-3 saatlik kesintinin ne zaman olacağını bilmesi gerektiğini belirten Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"SIKINTI YAŞAYAN HALKTAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Meydana gelen teknik sorun nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerine gitmek zorunda kaldık. Teknik arızanın detayına girmek istemiyorum ancak tüm ülkenin elektrik sisteminin ani bir sorunla karşılaşmaması ve devreden çıkmaması için kesinti yapmak zorunda kaldık. Sistemde ani bir sorun olursa tüm ülkenin elektriği riske girer. Bu günlerde kesintilerden kaynaklı sıkıntı yaşayan halktan özür diliyorum."

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Bazı ülkelerde ve Avrupa'da da genel elektrik sisteminin çökmesi gibi sorunların yaşandığını ve bu durumda 24 saat elektrik verilemediğini söyleyen Ruhani, bu tür risklerle karşı karşıya kalmamak için bazı bölgelerde otomatik kesinti yaşandığını belirtti.

Buşehr'de bin megavat elektrik üreten nükleer santralin bir iki defa devre dışı kaldığını ancak şimdi tekrar faaliyete geçtiğini aktaran Ruhani, elektriğin önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Halktan bu günlerde yardımcı olmalarını rica ediyorum. Başka çaremiz yok. Enerji Bakanlığı bu konuda kusurlu değil. Farklı nedenlerden kaynaklanıyor bu kesinti. Enerji Bakanı bu konuda halkı bilgilendirmelidir."