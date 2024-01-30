Hastaneye doktor kılığında giren İsrail askerleri, 3 Filistinliyi öldürdü Filistin topraklarında ölüm saçmaya devam eden İsrail unsurları, bu kez doktor kılığında hastane bastı. Öldürülenlerin, Hamas üyesi olduğu iddia edildi.

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ensonhaber.com

İsrail, Filistin topraklarında hastaneleri hedef almaya devam ediyor.

Filistinli sivillerin neredeyse tek sığınak yerine dönüşen ve abluka nedeniyle imkansızlıklarla boğuşan hastaneler, İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor.

Ortaya çıkan son görüntüler de bu durumu doğrular nitelikte...

İsrail'den hastaneye baskın

Al Jazeera'nin aktardığına göre, İsrail özel kuvvetleri, Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne gece saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Hamas üyesi olduğu iddia edilen 3 Filistinliyi silahlarla vurarak öldürdü.

Doktor kılığına girdiler

Elleri silahlı İsrailli unsurların; doktor, hemşire ve sivil kılığına girerek hastaneye baskın düzenlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gelişme, İsrail basınına da yansıdı. Times of Israel gazetesinin, öldürülenleri "terörist" olarak tanımlaması dikkati çekerken, haberde şu ifadeler kullanıldı:

Güvenlik kamerası görüntüleri, bazılarının takma sakal taktığı ve diğerlerinin Müslüman kadın gibi giyindiği, silah ve tekerlekli sandalye taşıyarak hastane koridorlarını incelediği çok sayıda gizli gücü gösteriyor.

İsrail komandoları, Filistinli kılığına girdi

Reuters haber ajansı, "Filistinli kılığına giren İsrail komandoları, hastanede üç silahlı kişiyi öldürdü." diye yazdı.

İsrail sınır polisinin de gizli birim tarafından düzenlenen operasyonda üç "silahlı" Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladığı belirtildi.