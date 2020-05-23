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    Havacılık sektöründe korona tedbirleri

    Havacılık sektöründe korona tedbirleri

    Havacılık sektöründe, normalleşme dönemi kapsamında yeni düzenlemelere gidilerek, uçuş personelleri için koruyucu ekipman içeren kıyafetler dizayn edildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2020 - 15:23
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    Havacılık sektöründe korona tedbirleri

    Koronavirüs salgını sonrası çoğu ülkede normalleşme dönemi başlarken, salgın sebebiyle en çok etkilenen havacılık sektöründe de gerekli tedbirler alınmaya başlandı.

    KIYAFETLER DEĞİŞTİ

    Yeni düzenlemelere giden birçok hava yolu şirketi, uçuş görevlilerinin kıyafetlerini virüs önlemlerine göre yeniden tasarladı.

    Çeşitli bölgelerde hava yollarında görevli olan hostes ve hostlar; maske, plastik önlük gibi benzeri koruyucu ekipman giymeye başladı.

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