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    Havai'de dev dalgalarla sörf yaptılar

    Havai sahillerinde bir araya gelen profesyonel sporcular, büyük dalgalara meydan okudu.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 16:24
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    Havai'de dev dalgalarla sörf yaptılar

    ABD'nin en iyi rüzgar sörfçüleri, günlerdir fırtınayla mücadele eden Havai bölgesinde bir araya geldi.

    Kentte etkili olan fırtınanın yarattığı devasa dalgalar, sahilleri dolduran sörfçüleri coşturdu.

    DALGALARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

    Sörfçüler, 15 metreye çıkan dalgalara adeta meydan okudu.

    O anlar ise kameralara yansıdı.

    Havai de dev dalgalarla sörf yaptılar #1

    Havai de dev dalgalarla sörf yaptılar #2

    Havai de dev dalgalarla sörf yaptılar #3

    Havai de dev dalgalarla sörf yaptılar #4

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