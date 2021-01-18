Havai'de dev dalgalarla sörf yaptılar

Havai sahillerinde bir araya gelen profesyonel sporcular, büyük dalgalara meydan okudu.

ABD'nin en iyi rüzgar sörfçüleri, günlerdir fırtınayla mücadele eden Havai bölgesinde bir araya geldi.

Kentte etkili olan fırtınanın yarattığı devasa dalgalar, sahilleri dolduran sörfçüleri coşturdu.

DALGALARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Sörfçüler, 15 metreye çıkan dalgalara adeta meydan okudu.

O anlar ise kameralara yansıdı.













