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    Havai’de sörfçü Mikey Wright boğulan bir kişiyi boğulmaktan kurtardı

    Avustralyalı ünlü sörfçü Mikey Wright, Havai’de Oahu Plajı’nda akıntıya kapılan bir kişiyi boğulmaktan kurtardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 14:49
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    Havai’de sörfçü Mikey Wright boğulan bir kişiyi boğulmaktan kurtardı

    Havai’de düzenlenen bir etkinlik için bölgede bulunan Avustralyalı sörfçü Mickey Wright, akıntıya kapılan bir kişinin boğulmak üzere olduğunu gördü.

    Wright, plaja koşarak dalgalarla mücadele eden kişiyi kurtarmayı başardı.

    “İÇKİMİ TUT”

    Görüntüleri ise sosyal medya hesabından “İçkimi tut” mesajıyla paylaşan ünlü sörfçü, dalgaların çok güçlü olduğunu söyledi.

    Havai’de ünlü sörfçü Wright boğulan bir kişiyi kurtarırken görüntülendi İZLE

    Havai’de sörfçü Mikey Wright boğulan bir kişiyi boğulmaktan kurtardı #1

    Havai’de sörfçü Mikey Wright boğulan bir kişiyi boğulmaktan kurtardı #2

    Havai’de sörfçü Mikey Wright boğulan bir kişiyi boğulmaktan kurtardı #3

    Havai’de sörfçü Mikey Wright boğulan bir kişiyi boğulmaktan kurtardı #4

    Havai’de sörfçü Mikey Wright boğulan bir kişiyi boğulmaktan kurtardı #5

    Havai’de sörfçü Mikey Wright boğulan bir kişiyi boğulmaktan kurtardı #6

    Havai’de sörfçü Mikey Wright boğulan bir kişiyi boğulmaktan kurtardı #7

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