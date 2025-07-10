Havalimanlarında yeni dönem: 20 yıllık uygulama sona erdi! Artık yapılmayacak

ABD’de hava yoluyla seyahat eden milyonlarca yolcuyu ilgilendiren devrim niteliğinde bir karar açıklandı.

11 Eylül saldırılarından sonra sıkılaştırılan havaalanı güvenlik protokolleri kapsamında yıllardır uygulanan “ayakkabı çıkarma zorunluluğu”, ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından resmen kaldırıldı.

Yolcular artık havalimanı güvenlik noktalarında ayakkabılarını çıkarmadan geçiş yapabilecek! Karar, ilk olarak eski bir TSA çalışanı ve TikTok’ta “Travelwiththeharmony” kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan seyahat fenomeni tarafından duyuruldu.

Ardından TSA’nın doğruladığı bu gelişme, yalnızca sık uçan yolcuları değil, her yıl ABD’den geçen yüz milyonlarca ziyaretçiyi doğrudan ilgilendiriyor.

TÜM YOLCULARI KAPSAYACAK!

Yeni düzenleme yalnızca TSA PreCheck (hızlı güvenlik geçişi) sistemine kayıtlı yolcuları değil, uyumlu kimlik taşıyan tüm yolcuları kapsıyor. Artık check-in sonrası güvenlik kontrolü sırasında ayakkabıları çıkarmak, sıralarda zaman kaybetmek ve ekstra stres yaşamak tarihe karışıyor.

Express US’te yer alan habere göre, bu radikal adımın ardında yatan temel neden, güvenlik tehditlerinin ve risk seviyelerinin yeniden değerlendirilmiş olması.

TSA yetkilileri, son 20 yılda geliştirilen modern tarama cihazlarının, yolcuların ayakkabılarını çıkarmadan da potansiyel tehditleri tespit edebildiğini belirtti.