Hawaii'de şaşkına çeviren olay! Her yer yanarken ona hiçbir şey olmadı... Tatil cenneti Hawaii'deki yangından geriye kalan bazı detaylar, görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Lahaina bölgesindeki kırmızı çatılı bir ev ise alevlerden kurtulan tek yapı olunca sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Dünyanın gözde tatil bölgelerinden birisi olan Hawaii, feci bir yangınla karşı karşıya kaldı.

Bazı kasabalar ve yazlık bölgeleri tamamen yanarak küle dönerken, Hawaii'nin başkenti Maui'deki Lahaina bölgesi de yanarak küle dönen alanlardan birisi oldu.

Tüm evler yanarken bu bölgede dikkati çeken bir ev oldu. Kırmızı çatılı evin etrafındaki birçok alan yanarken ona hiçbir şey olmadı.

Yangından önce eve tadilat yapıldı

Front Street'te yer alan evin sahipleri olan Millikin Ailesi merak konusu olan eve dair konuştu. Ev sahibi Dora Atwater Millikin, "Biz bu olayda komşularımızı kaybettik, onlarsa her şeylerini kaybettiler." dedi.

Millikin Ailesi kısa süre önce tarihi Hawaii evinde bir dizi yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Amaçlarının yangına karşı önlem almak olmadığını belirten Dora Atwater Millikin, "Eski binaları seviyoruz. Bu nedenle tarihi dokuyu korumak istedik." dedi.

Evin çatısı ahşap parçalardan arındırıldı

Yangına karşı büyük bir önlem olduğu değerlendirilen evin çatısı, klasik Hawaii evlerindeki ahşap parçalardan arındırıldı ve yerine metal bir tabaka eklendi. Eve çok yakın duran ağaçların yaprakları ise budandı.

Çift, yangından ziyade termitlerden endişe ettiklerini ifade etti. Ayrıca evin duvarları da beton olarak yenilendi.