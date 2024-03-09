Hawaii'de turistleri taşıyan helikopterin düşme anı Kumsal alana düşen helikopterle ilgili kaza öncesi ve sonrasına ait görüntüler yayınlandı. Helikopterde bulunanlardan yalnızca bir kişinin yaralandığı belirtildi.

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ensonhaber.com

Dört turisti taşıyan tur helikopteri, Hawaii'nin Kauai adasındaki bir plaja düştü.

Bir şirket tarafından işletilen helikopter, yalnızca yürüyüş, kano ve havadan erişilebilen engebeli bölgedeki plaja düşerken görüntülendi.

Kaza öncesinde helikopterde 1 pilot ve 4 yolcu bulunuyordu. Bir yolcu sırtından yaralandı. Pilot ve diğer üç yolcunun yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Helikopterin düşme anı

Helikopterin düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı. İtfaiye departmanı tarafından yayınlanan fotoğraflarda kumun üzerindeki helikopter görülüyor.

Bir itfaiye helikopteri, yaralı yolcuyu Princeville Havaalanı'nda bekleyen sağlık görevlilerine teslim etti. Diğerleri ise başka bir helikopterle bölgeden alındı.