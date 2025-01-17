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Haber Merkezi

Tropikal iklime sahip Hawaii'de volkanik hareketlilikler sürüyor.

Son olarak ülkede bulunan Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı.

Hawaiian Yanardağ Gözlemevi'nden (HVO) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 09.00’da Kaluapele (zirve krateri) içindeki kuzey ventten küçük bir lav akışı gözlemlendi.

DÖRDÜNCÜ PATLAMA DÖNEMİ

Yaklaşık bir saat sonra lav fışkırma faaliyetleri yoğunlaşarak daha belirgin hale geldi.

Bu, Kilauea’nın Aralık 2024'ten bu yana zirve bölgesindeki dördüncü patlama dönemi olarak kayıtlara geçti.

HVO, Halema’uma’u krater tabanının yüzde 10’unun yeni lavla kaplandığını ve lav fışkırmalarının yaklaşık 60 metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

ÖNCEKİ DÖNEMLERE GÖRE DAHA KISA SÜRDÜ

Bilim insanları, bu son patlama döneminin başlangıcındaki lav akış hızının önceki dönemlere kıyasla daha kısa sürdüğünü ifade etti.

Deprem aktiviteleri ise lav fışkırmalarının artmasıyla yükseldi ancak ilk iki patlama dönemindeki kadar yoğun olmadı.

HVO, gaz oranı yüksek lav akışının devam etmesi halinde lav fışkırma yüksekliğinin artabileceğini bildirdi. Daha önceki patlamalarda lav fışkırma yüksekliğinin 60 metreyi aştığı ve 24 saat boyunca sürdüğü kaydedilmişti.

DÜNYANIN EN AKTİF YANARDAĞLARI ARASINDA

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea, zirve bölgesinde Aralık 2024’ten bu yana aralıklı olarak faaliyette.