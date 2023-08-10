Hawaii'de yangın ve sonrasında yaşanan büyük yıkım kamerada Rüzgarın şiddetlendirdiği yangın, can kayıplarına ve yüzlerce yapının yıkılmasına neden oldu. Alevlerin sardığı eyalette oluşan tablo görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

ABD'nin Hawaii eyaleti, büyük yıkıma yol açan geniş çaplı yangınla karşılaştı.

Çalılık noktalarda başlayan yangınlar, en az 36 can kaybına yol açtı.

Onlarca kişinin yaralandığı yangınlarda yaklaşık 300 yapı zarar gördü ya da tamamen yıkıldı.

Yangının getirdiği büyük yıkım

Güçlü rüzgarlarla beslenen yangın ve sonrasında yaşananlar, farklı açılardan kameralara yansıdı.

Bölgede büyük çaplı tahliyeler başlatıldı. Hawaii Vali Vekili Sylvia Luke, eyaletin çeşitli bölgelerinde kontrol altına alınamayan söz konusu yangınlar nedeniyle acil durum ilan etti.

Elektrik hatları yıkıldı

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Dora Kasırgası'nın yol açtığı, hızı saatte 97 kilometreyi aşan rüzgarlar nedeniyle Hawaii'de çok sayıda elektrik hattının yıkıldığını ve yangınla mücadele helikopterlerinin iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Meteorolojist Jeff Powell, Hawaii'nin kuzeydeki yüksek basınç ile Dora kasırgasının yol açtığı alçak basınç arasında kaldığını ve bunun yangının kontrol edilmesini güçleştirdiğini belirtti.

Binlerce hane elektriksiz kaldı

Hawaii'ye bağlı Maui Adası Sözcüsü Mahina Martin ise iki bölgede yoğunlaşan yangınlarla mücadele edildiği, 13 bin haneye elektrik verilemediği ve bazı bölgelerde tahliyelere başlandığı bilgisini paylaştı.

Evler tahliye ediliyor

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen de Kula bölgesinde yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik alanda etkili olan yangın nedeniyle en az iki evin zarar gördüğünü, 40 evden 80 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Bissen, Maui'nin kuzeyinde ise yaklaşık 400 evin daha tahliyesine başlandığını ifade etti.

Hawaii'de 2021'de çıkan yangında çok sayıda ev yanmış, binlerce kişi tahliye edilmişti.

Biden: Tüm varlıklarımız devrede

Associated Press'in aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii'ye yardım etmek için "mevcut tüm Federal varlıkları" harekete geçirdiğini söyledi.

Biden, sahil güvenlik ve donanmanın müdahale ve kurtarma çabalarını desteklediğini belirterek, deniz unsurlarının, yangınları söndürmek için Black Hawk helikopterlerini harekete geçirdiğini sözlerine ekledi.