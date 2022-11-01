HDP'li Garo Paylan, Ermenistan'da temaslarda bulundu

Paylan, ziyaretine dair yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecini görüştüm" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ermenistan'a gitti.

Paylan, temasları çerçevesinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile bir araya geldi.

Ermenistan'da normalleşmeyi görüştü

Ermenistan basınına göre, görüşmede, Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci, iki ülke arasındaki sınırların açılması olasılığı ve beklentiler ele alındı.

Toplantıda ayrıca, "Karabağ sorununun çözümü, bölgede istikrarlı ve kalıcı barışın tesisi" gibi konulara değinildiği belirtildi.

"Sorunların çözümüne katkıda bulunmaya hazırım"

Paylan, karşılaması için Ermenistan Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek, "tüm bu sorunların çözümüne elinden geldiğince katkıda bulunmaya hazır" olduğunu söyledi.

Öte yandan HDP'li vekil, Ermenistan'daki görüşmelerine dair sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Garo Paylan'ın görüştüğü isimler

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın Birinci Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan, Parlamento Başkanı Alen Simonyan ve üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarksyan, Paylan'ın temas kurduğu diğer isimler oldu.

Garo Paylan, söz konusu görüşmelerde "normalleşme sürecini ele adıklarını" aktardı.