HDP'ye kapatma davası dış basında

Avrupa ve ABD merkezli medya kuruluşları, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini ve HDP'ye açılan kapatma davasını yazdı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Kapatma davasıyla ilgili iddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

Uluslararası basın, HDP'ye açılan davayı okurlarına aktardı.

FRANSIZ BASINI: HDP TERÖRİSTLERLE BAĞLARINI REDDEDİYOR

Fransa merkezli France 24 internet sitesi, terör örgütleriyle HDP'nin ilişkisini görmezden gelerek, davayı "siyasi darbe" olarak nitelendirmeye çalıştı.

PKK'nın siyasi uzantısı olarak tasvir edildiği belirtilen HDP için "Ancak militanlarla resmi bağlarını kesin bir şekilde reddediyorlar." ifadesi kullanıldı.

HDP'YE KAPATMA DAVASI İNGİLİZ BASININDA

İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC, haberi "Türk savcı, ülkenin en yüksek mahkemesinden muhalefet partisini yasaklamasını istedi." şeklinde duyurdu.

Son yıllarda, birçok HDP'li milletvekilinin soruşturma geçirdiği anımsatıldı. Ayrıca, terör örgütü PKK'nın, Türkiye'nin müttefikleri ABD ve Avrupa Birliği dahil Batı tarafından terör örgütü olarak tanındığı kaydedildi.

AP: HDP TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAKLA SUÇLANIYOR

ABD merkezli Associated Press haber ajansı, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekiliğinin düşürüldüğünü, partisine de kapatma davası açıldığını aktardı.

Gergerlioğlu'nun, "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Haberde, "Bu arada Yargıtay savcısı, HDP’nin kapatılması için Türkiye'nin en yüksek mahkemesine dava açtı." denildi.

HDP'nin, PKK ve PKK bağlantılı örgütlerle birlikte Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü bozmak ve yok etmekle suçlandığı bilgisi paylaşıldı.

BLOOMBERG, HDP-CHP İTTİFAKINA İŞARET ETTİ

Bloomberg, HDP'ye kapatma davasının, parlamentonun Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin ayrılıkçı propaganda yaptığı gerekçesiyle düşürülmesinin ardından geldiğini yazdı.

CHP ile HDP arasındaki ittifaka işaret edilen haberde, "HDP, iki yıl önceki yerel seçimlerde Türkiye’nin ana muhalefet partisinin başkent Ankara ve ticaret merkezi İstanbul'da belediye başkanlığı seçimlerini kazanmasına yardımcı oldu." bilgisi paylaşıldı.