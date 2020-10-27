İngiltere’de eski paraşütçü John Bream, rekor denemesi için 40 metre yükseklikten paraşütsüz denize atladı.

"Uçan Balık" lakaplı 34 yaşındaki John Bream, İngiltere'nin Hampshire kıyısındaki Hayling Adası açıklarında 40 metre yükseklikten helikopterden atlayarak dünya rekorunu kırmaya çalıştı.

Düşerken kafasını suya sert vuran Bream bayılırken, dalgıçlar sudan çıkararak hastaneye götürdü.

"UZUN ZAMANDIR İSTİYORDUM"

Hastanede sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bream, “Atlama tekniğiniz iyi değilse, suya çarpmanız nedeniyle ikiye bölünebilirsiniz. Atlayışı başardığım için mutluyum. Bunu uzun zamandır istiyordum. Suya ilk bacaklarınız giriş yapmalı. Aksi takdirde boynunuz bile kırılabilir.” ifadelerini kullandı.

Bream''ın rekor denemesi başarısız sayıldı.

Helikopterden paraşütsüz atlayan John Bream bayıldı ViDEO