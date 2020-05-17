Hemşireler, Macron'a tepki gösterdi

Paris'te bir hastaneyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düşük ücret ve tarihi geçmiş maskeler konusunda tepki gördü.

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle 179 bin 365 vaka ve 27 bin 625 ölüm görüldü.

Koruyucu ekipman ve solunum cihazı eksikliğinin yaşandığı ülkedeki sağlık sistemi, özellikle koronavirüs salgını döneminde eleştiri oklarının hedefi oldu.

Başkent Paris'te Pitie-Salpetriere Hastanesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada hemşirelerin tepkisiyle karşılaştı.

"TARİHİ GEÇMİŞ MASKELERİ VERİYORSUNUZ"

Bir hemşire, 6 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, "Materyal yok, hiçbir şey yok. Söyleyin bize; neden tarihi geçmiş maskeleri veriyorsunuz. FFP2 çok eski tarihli ameliyat maskeleri." yönündeki şikayetini dile getirdi.

Hemşirelerden Macron'a sert tepki VİDEO

"YILLARDIR UMUTSUZUZ"

Ücretlerinin ve koşullarının iyileştirilmesini isteyen hemşireler, "Koronavirüsten önce de umutsuzduk. Yıllardır umutsuzuz. Hastanelerdeki acıyı görmeniz için koronavirüsün gelmesini beklemeniz gerekti. Bu normal değil." diyerek, ülkenin sağlık sistemine tepkilerini dile getirdi.

"AVRUPA'NIN EN KÖTÜ ÜCRET ALAN HEMŞİRELERİYİZ"

"Avrupa'nın utancıyız. Acı çekiyoruz." diyen sağlık çalışanları, prim isteklerini Macron'a ileterek, "Biz Avrupa'nın en kötü ücret alan hemşireleriyiz. Büyük bir AB ülkesi için bu hiç normal değil." şeklinde konuştu.

MACRON: PRİM SÖZÜ VERMEDİM

Hemşirelere yanıt veren Fransız Cumhurbaşkanı, "Ben elimden geleni yapıyorum. Sağlık çalışanlarının eylemleri sırasında yeterince hızlı ilerlemediğimizi ve beklentilerin bir bölümünü karşılayamadığımızı anladım. Ama ben size prim sözü vermedim. AB'nin utancı olduğumuz doğru değil." ifadelerini kullandı.