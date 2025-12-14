Hesaplandı: Dünyadaki güncel kedi sayısı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kediler, binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşayan en yaygın evcil hayvanlardan biri olmasının yanı sıra sokaklarda ve doğal yaşam alanlarında da varlığını sürdürüyor.

Ancak dünya genelinde kaç kedi yaşadığına dair net bir sayı vermek sanıldığı kadar kolay değil.

Bilim insanları, resmi kayıtlar ve saha verilerinden yola çıkarak yaptıkları analizlerle kedi nüfusuna ilişkin dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Ortaya çıkan tablo özellikle sokak kedilerinin sayısının sanılandan çok daha fazla olabileceğine işaret ediyor.

DÜNYADAKİ KEDİ SAYISI

Daha önce 300-600 milyon arasında olduğu tahmin edilen global kedi nüfusunun, yapılan son değerlendirmelere göre 600 milyon ile 1 milyar arasında olduğu öne sürülüyor.

Bu rakam, hem evcil hem de sokak kedilerini kapsıyor.

Kedi nüfusunun yaklaşık 480 milyonu sokak veya yarı-sokak yaşamı sürdürmekte.

373 milyonu ise sahipli kedi olarak hesaplanıyor.