Hilali göremeyen Arap ülkeleri var

Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu Ramazan ayına salı günü girerken, bazıları ise çarşamba günü ilk sahuru yapacak.

İslam dünyası, Ramazan ayını karşıladı.

Ramazan'ın başlangıcı hilalin görünüşüne göre belirlenirken, uygulamadaki farklılık bazı ülkelerin mübarek ayı diğerleriyle aynı anda karşılayamamasına neden oluyor.

İSLAM ÜLKELERİ RAMAZAN'I AYNI ANDA KARŞILAYAMADI

Bazı ülkeler oruç tutmaya salı günü başlarken, bazıları ise çarşamba günü Ramazan ayını karşılayacak.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, Ramazan hilalinin görüldüğünü bildirdi.

SUUDİ ARABİSTAN HİLALİ GÖRDÜ

El Arabiya'nın haberine göre, Suudi Arabistan’da Havte Sudeyir köyünde toplanan astronomi gözlemcilerinden oluşan bir ekip, hilalin görüldüğünü doğruladı.

Gelişmenin ardından, ülkede Ramazan ayının salı günü resmi olarak başladığı duyuruldu.

RAMAZAN'I SALI GÜNÜ KARŞILAYAN ARAP ÜLKELERİ

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Allah’tan Müslümanların oruçlarını tamamlamayı nasip etmesi, salih amellerini kabul etmesi, birbirleri arasında uzlaşması, dinine sahip çıkmaları, ülkelerinin güvenliğinin, istikrarının ve refahının korunması" temenni edildi.

Suudi Arabistan'ın ardından Bahreyn, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Ürdün, Sudan, Katar, Irak, Lübnan, Kuveyt, Tunus ve Mısır Ramazan ayının salı günü başladığını duyurdu.

IRAK'TA SÜNNİLER SALI, ŞİİLER ÇARŞAMBA GÜNÜ ORUÇ TUTACAK

Irak'ta uzun yıllardır Sünniler ile Şiiler Ramazan ayına farklı günlerde başlıyor.

Irak Sünni Vakfı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, "Pazar akşamı Ramazan hilali görülmemiştir. Şaban ayının pazartesi sona ermesi nedeniyle salı Ramazan ayının ilk günü olacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ise Ramazan ayının çarşamba günü başlayacağını açıkladı.

UMMAN'DA RAMAZAN ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Ramazan hilalinin görülmemesi nedeniyle ülkede Ramazan ayına çarşamba günü girilecek.

FARKLILIĞIN NEDENİ

İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor.

Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor.

İKİ GÖRÜŞ VAR

İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle Ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.