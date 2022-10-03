Hillary Clinton, 2024 başkanlık seçimlerine hazırlanıyor

74 yaşındaki siyasetçi, iki yıl sonra yapılacak seçimlerde aday olmayı planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı katıldığı 2016 başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton, yeniden adaylık hesapları yapıyor.

Amerikalı siyasi yazar ve yorumcu Dick Morris, katıldığı bir radyo yayınında, "Clinton'ın yarışacağıyla ilgili gittikçe daha fazla işaret görüyorum." dedi.

Clinton'ın, Başkan Joe Biden yönetiminin "açık sınır" politikasını eleştirerek, Demokratlar içinde alternatif aday olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

"Zafer şansı verecek tek kişi benim"

2022 ara seçimlerine işaret eden Morris, "Bunların hepsi onun makul başkan adayı olacağının işaretleri. Seçimden sonra diyecek ki, 'Bak, sol bize Meclis'e ve Senato'ya mal oldu.

2024'e solcu bir adayla kalırsak Beyaz Saray'ı kaybedeceğiz. Merkeze gelip bize zafer şansı verecek tek kişi benim." ifadelerini kullandı.

"Clinton, eşi için yazdığım kitabı uyguluyor"

Morris, 1992'de Bill Clinton için tasarladığı strateji sayesinde Demokrat ismin kazandığını savundu.

Amerikalı yazar, "Hillary, Bill'in onun için yazdığım oyun kitabının tozunu alıyor ve bu yıl kendisi uyguluyor." diye ekledi.