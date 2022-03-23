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    Hillary Clinton, koronavirüse yakalandı

    Amerikalı siyasetçi, yaptırdığı testin pozitif çıktığını açıkladı. Clinton, hafif belirtiler gösterdiğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.03.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:57
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    Hillary Clinton, koronavirüse yakalandı

    ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Clinton, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini ifade etti.

    "HAFİF BELİRTİLERİM VAR"

    Aşıların ciddi hastalıklara karşı koruma sağladığını anımsatan ve aşı yaptırma çağrısında bulunan Clinton, "Hafif soğuk algınlığı belirtilerim var ama iyi hissediyorum." dedi.

    EŞİ NEGATİF

    Clinton ayrıca, ABD'nin eski başkanı olan eşi Bill Clinton'ın test sonucunun negatif çıktığını ve karantinada olduğunu aktardı.

    Hillary Clinton, koronavirüse yakalandı #1

    Hillary Clinton, koronavirüse yakalandı #2


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