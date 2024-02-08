Hillary Clinton: Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor! Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, güvenilir bir lider olarak görmediği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden ayrılması gerektiğini söyledi.

AA

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliama devam eden İsrail ordusu, saldırılarına devam kararı aldı.

İsrail insanlık suçu işlerken Başbakan Netanyahu'ya olan Batı desteği gün geçtikçe azalıyor.

Amerikan MSNBC kanalına konuşan eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor"

Clinton, "Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor, eğer ateşkese engel olacaksa, İsrail’in Gazze'ye saldırıları sonrası ne yapacağına karar vermeye engelse mutlaka gitmesi gerekiyor." dedi.

"Güvenilir bir lider değil"

İsrail Başbakanı'nın görevinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Clinton, "Netanyahu gitmeli. Güvenilir bir lider değil. (7 Ekim) Saldırısı onun döneminde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"Ateşkes olmasını arzu ediyoruz"

İsrail ordusunun, saldırılarını yerinden edilmiş birçok Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine doğru genişletmesi planını "korkunç" olarak tanımlayan Clinton, "Ateşkes olmasını arzu ediyoruz. Hamas ateşkesi kabul ederse ateşkes olur." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu ile ilişkisi hakkındaki soruya Clinton, "Biden'ın Netanyahu'yu etkilemek için elinden geleni yaptığının gayet açık olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Netanyahu'dan yeni saldırı emri

Filistinli kaynaklar, dün Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

Öte yandan Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemiş, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunmuştu.

Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)