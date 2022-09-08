74 yaşındaki Amerikalı siyasetçi, Ukrayna liderinin, 'kendisini çok etkilediğini' söyledi. Kiev'in direndiğini anlatan Clinton, "Desteğe devam etmeliyiz" mesajı verdi.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatını değerlendirdi.

Clinton, katıldığı "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" programında, Ukrayna ordusunun, kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu silahları tedarik etmekte olduğunu söyledi.

"Zelensky'den çok etkilendim"

"Şimdi hücum halindeler." diyen Clinton, Kiev yönetimine verdikleri desteğin sürmesi gerektiğini belirtti.

Sözü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'ye getiren Amerikalı siyasetçi, "Zelensky, gerçek bir savaş dönemi lideri. Ondan çok etkilendim." dedi.

Hillary Clinton: Zelensky, gerçek bir savaş dönemi lideri VİDEO



"Herkesin tahmin edebileceğinden daha iyisini yaptılar"

Rusya'nın hiçbir sebep yokken Ukrayna'ya saldırdığını anlatan Clinton, Ukrayna güçleri için, "Direndiler ve herkesin tahmin edebileceğinden daha iyisini yaptılar." ifadesini kullandı.

Clinton: Kiev'in yanında olmaya devam etmeliyiz

Hillary Clinton, ABD'nin diğer "dostlarıyla" birlikte Kiev'in yanında olmaya devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.