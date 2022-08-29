Hillary Clinton'dan Sanna Marin'e destek: Dansa devam et

Clinton, dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı. Marin'e destek veren Clinton, "Dans etmeye devam et" dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dans ve parti görüntüleriyle dünya gündemini uzun süre meşgul etti.

Başbakan Marin'i eleştirenler kadar destek verenler de var.

Clinton'dan danslı paylaşım

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, dans ederken çekilen fotoğrafını paylaşarak, Marin'i desteklediğini açıkladı.

Clinton, sosyal medya hesabından Marin'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Dans etmeye devam et." diye yazdı.

Marin teşekkür etti

Amerikalı siyasetçi, Dışişleri Bakanı olarak bir toplantı için gittiği Kolombiya'nın Cartagena şehrinde dans ettiğini söyledi.

Finlandiya Başbakanı Marin de Clinton'a "Teşekkür ederim." diyerek karşılık verdi.

Marin'in peş peşe sızdırılan parti görüntüleri, ülke basınını ve halkı ikiye bölmüştü.

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