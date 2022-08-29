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    Hillary Clinton'dan Sanna Marin'e destek: Dansa devam et

    Clinton, dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı. Marin'e destek veren Clinton, "Dans etmeye devam et" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 12:12
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    Hillary Clinton'dan Sanna Marin'e destek: Dansa devam et

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dans ve parti görüntüleriyle dünya gündemini uzun süre meşgul etti.

    Başbakan Marin'i eleştirenler kadar destek verenler de var.

    Clinton'dan danslı paylaşım

    ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, dans ederken çekilen fotoğrafını paylaşarak, Marin'i desteklediğini açıkladı.

    Clinton, sosyal medya hesabından Marin'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Dans etmeye devam et." diye yazdı.

    Marin teşekkür etti

    Amerikalı siyasetçi, Dışişleri Bakanı olarak bir toplantı için gittiği Kolombiya'nın Cartagena şehrinde dans ettiğini söyledi.

    Finlandiya Başbakanı Marin de Clinton'a "Teşekkür ederim." diyerek karşılık verdi.

    Marin'in peş peşe sızdırılan parti görüntüleri, ülke basınını ve halkı ikiye bölmüştü.

    Hillary Clinton dan Sanna Marin e destek: Dansa devam et #1

    Hillary Clinton dan Sanna Marin e destek: Dansa devam et #2

    Hillary Clinton dan Sanna Marin e destek: Dansa devam et #3

    Finlandiya Başbakanı Marin, manken Sabina ile dans etti ViDEO


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