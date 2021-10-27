Hillary Clinton'ın danışmanı Abedin: Senatörün tacizine uğradım

Huma Abedin, kaleme aldığı kitabında yıllar önce başından geçen taciz olayını anlattı. Abedin, kendisini taciz eden senatörün ismini ise açıklamadı.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve Demokrat Parti'nin 2016 başkanlık seçimlerindeki adayı Hillary Clinton'ın ekibindeki isimle ilgili gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı.

Clinton'ın danışmanlarından Huma Abedin, bir senatör tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.

CİNSEL İSTİSMAR OLAYINI ANLATTI

Abedin'in gelecek hafta çıkacak "Both/And: A Life in Many Worlds" adlı hatıra kitabının bir kopyasına ulaşan Guardian gazetesinin haberine göre, söz konusu istismar 2000'li yılların ortasında yaşandı.

TACİZ EDEN SENATÖRÜN ADINI AÇIKLAMADI

Clinton'ın en yakın danışmanlarından Abedin, kitapta adını açıklamadığı ve kimliğinin açığa çıkmaması için hakkında detaylı bilgi vermediği senatörle, Washington'da bazı senatörler ve yardımcılarının katıldığı bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerini anlattı.

"BİR ANDA HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Abedin, yemeğin ardından söz konusu senatörle yürüdüklerini ve senatörün oturduğu binanın önüne geldiklerinde kendisini kahve içmek için eve davet ettiğini ifade etti.

Senatörün kahve hazırladığını belirten Abedin, "Bir anda her şey değişti. Sağıma oturdu, sol kolunu omzuma doladı ve beni öptü." ifadelerini kullandı.

"ŞOKE OLDUM, SENATÖRÜ İTTİM"

Abedin, yaşadıklarının ardından şoke olduğunu ve senatörü ittiğini vurguladı.

Senatörün özür dileyerek kendisini yanlış yorumladığını aktaran Abedin, soğukkanlı olmaya çalışarak evden ayrıldığını kaydetti.

Abedin, Clinton'a olaydan bahsetmediğini belirtti.