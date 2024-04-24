Hindistan balistik füze testi yaptı Hindistan, 250 kilometre menzilli balistik füzesi Crystal Maze-2'nin testini gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

Hindistan Savunma Bakanlığı, 250 kilometre menzilli balistik füze Crystal Maze-2'nin test fırlatışının başarıyla icra edildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu orta menzilli balistik füzenin testinin operasyonel kapasitesini kanıtladığını kaydetti.

Hindistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bharat Bhushan Babu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu test operasyonel hazırlığın altını çiziyor ve teknolojideki gelişmeleri sergiliyor" ifadesini kullandı.

Nisan ayındaki 2. test

Hindistan, 4 Nisan'da da yeni nesil yerli balistik füzesi Agni Prime'ın uçuş testinin başarıyla yapıldığını açıklamıştı.