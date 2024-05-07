Hindistan Başbakanı Modi oy kullandı: Dış güçler, seçime müdahale ediyor Başbakan Modi, oyunu kullandıktan sonra objektiflere yansıdı. Modi, "Dünyanın seçimlerimizi yönlendirmeye çabaladığını görüyorum" dedi.

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AA & Ensonhaber

Güney Asya ülkesi Hindistan, dünyanın en büyük seçimine sahne oluyor.

Başbakan Narendra Modi, seçimler kapsamında oy verme işlemini gerçekleştirirken, "dış güçlerin" seçimlere müdahale etme girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Bharatiya Janata Partisi (BJP) lideri Modi, oyunu kullandıktan sonra kameralara poz verdi.

Üçüncü aşama başladı

Hindistan'daki 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için üçüncü aşamada oy kullanmaya başladı.

Hindistan Seçim Komisyonu'na göre, seçimin üçüncü aşamasında 11 eyaletten 93 seçim bölgesinde yaklaşık 172,4 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

93 meclis üyesinin belirleneceği seçimin bu aşamasında yarışan 1300'den fazla adayın arasında Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah da yer alıyor.

Modi 'dış güçler' dedi

Bu arada Başbakan Modi, seçimleri diğer ülkelerin yönlendirmeye çalıştığını söyledi. Seçimler üzerinde dış güçlerin etkili olduğuna değinen Modi, şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın seçimlerimizi yönlendirmeye çabaladığını görüyorum. Sadece fikir beyan etmiyorlar, seçimlerimizi yönlendirmeye çalışıyorlar ancak başarılı olamayacaklar.

"İktidara tutunamadan yok olacaklar"

Modi, Hindistan halkının başka ülkelerin etkisi altında kalmayacağını vurgulayarak şöyle dedi:

Muhalefetin 4 Haziran'a kadar süreceğini ve sonrasında bu kişilerin iktidara tutunamadan yok olacaklarını düşünüyorum.

Katılım oranı düşük kaldı

Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, seçimlerin ilk iki aşamasındaki katılım oranının, 2019'a kıyasla düşük olduğu aktarılarak, Lok Sabha seçimlerinin ilk iki aşamasındaki katılım oranındaki ufak düşüşün üstesinden gelmek ve katılımı iki katına çıkarmak için gerekli tedbirlerin alınacağı bildirildi.

Müslümanları 'şeytanlaştırıyorlar'

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin, Müslümanları "şeytanlaştırdığı" iddiasıyla tepki çeken bir animasyon videosunu paylaşmasının ardından Komisyon, oylamanın üçüncü aşaması öncesinde siyasi partilere "seçim kampanyasında sosyal medyanın sorumlu ve etik kullanımı" için talimat verdi.

969 milyon seçmenin oy kullanma hakkı var

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 969 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Sonuç tarihi 4 Haziran

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19, 26 Nisan'da, 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da oy kullanacak. Seçim sonuçları, 4 Haziran'da açıklanacak.