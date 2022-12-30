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- Hindistan Başbakanı Modi'nin annesi Heeraben hayatını kaybetti
Hindistan Başbakanı Modi'nin annesi Heeraben hayatını kaybetti
- Haber Merkezi
- 30.12.2022 - 11:53
- Güncelleme : 30.12.2022 - 12:18
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin annesi yaşamını yitirdi.
Heeraben Modi, 99 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Modi'nin annesi hayatını kaybetti
Anne Modi, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine çarşamba gününden bu yana Gujarat'taki bir hastanede gözetim altında tutuluyordu.
Başbakan Modi, annesinin ölümü üzerine cenaze törenine katılmak için sabah saatlerinde Gujarat'a ulaştı.
Hindistan Başbakanı Modi'nin annesi Heeraben hayatını kaybetti ViDEO
Sık sık ziyaret ediyordu
Modi, cenazeden sonra, video konferans yoluyla Batı Bengal eyaletinde planlanan etkinliklere katıldı.
BBC'nin haberine göre, Hindistan Başbakanı, önemli günlerde ve festivallerde sık sık annesini ziyaret ediyordu.
Şerif: İnsanın annesini kaybetmekten daha büyük kayıp yok
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Modi'ye başsağlığı mesajı gönderdi.
Şerif, sosyal medya hesabından, "İnsanın annesini kaybetmekten daha büyük bir kayıp yok. Annesinin vefatı nedeniyle Başbakan Modi'ye başsağlığı diliyorum." diye yazdı.