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    Hindistan Başbakanı Modi'nin annesi Heeraben hayatını kaybetti

    Hint liderin annesi, tedavi gördüğü hastanede öldü. Başbakan Modi, cenaze törenine katılmak üzere Gujarat'a gitti.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 12:18
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    Hindistan Başbakanı Modi'nin annesi Heeraben hayatını kaybetti

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin annesi yaşamını yitirdi.

    Heeraben Modi, 99 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Modi'nin annesi hayatını kaybetti

    Anne Modi, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine çarşamba gününden bu yana Gujarat'taki bir hastanede gözetim altında tutuluyordu.

    Başbakan Modi, annesinin ölümü üzerine cenaze törenine katılmak için sabah saatlerinde Gujarat'a ulaştı.

    Hindistan Başbakanı Modi'nin annesi Heeraben hayatını kaybetti ViDEO

    Sık sık ziyaret ediyordu

    Modi, cenazeden sonra, video konferans yoluyla Batı Bengal eyaletinde planlanan etkinliklere katıldı.

    BBC'nin haberine göre, Hindistan Başbakanı, önemli günlerde ve festivallerde sık sık annesini ziyaret ediyordu.

    Hindistan Başbakanı Modi nin annesi Heeraben hayatını kaybetti #1

    Şerif: İnsanın annesini kaybetmekten daha büyük kayıp yok

    Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Modi'ye başsağlığı mesajı gönderdi.

    Şerif, sosyal medya hesabından, "İnsanın annesini kaybetmekten daha büyük bir kayıp yok. Annesinin vefatı nedeniyle Başbakan Modi'ye başsağlığı diliyorum." diye yazdı.

    Hindistan Başbakanı Modi nin annesi Heeraben hayatını kaybetti #2

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