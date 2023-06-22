Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2 binden fazla kişiyle yoga yaptı Resmi ziyaretler için gittiği ABD’de 2 bin kişiyle açık havada yoga yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, etkinlik anını “Bu, yoganın bizi sağlık, barış ve uyum arayışında nasıl birleştirdiğini gösterir” notuyla paylaştı.

DHA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyaretler için ABD’deydi…

Modi, Uluslararası Yoga Günü sebebiyle New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde toplu yoga etkinliğine katıldı.

Başbakan, 2 binden fazla kişiyle açık havada yoga yaptı.

"Milyonlarca insanı birleştiriyor"

Her yıl 21 Haziran’da kutlanan Uluslararası Yoga Günü sebebiyle bir açıklama yayınlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Bölünmüş bir dünyada yoga, dünya çapında güç, uyum ve barış kaynağı olan milyonlarca insanı birleştiriyor. Bu Yoga Günü'nde, bu birlik ruhunu kucaklayalım ve insanlar ile gezegen için daha iyi, daha uyumlu bir dünya inşa etmeye karar verelim.” mesajını paylaştı.

Barış ve uyum mesajı

Bir mesaj da yogaya katılan Başbakan Modi’den geldi.

Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “New York'ta ne muhteşem bir Yoga Günü programı! Tüm katılımcılar tarafından gösterilen enerji ve bağlılık için minnettarım. Bu, yoganın bizi sağlık, barış ve uyum arayışında nasıl birleştirdiğini gösterir.” ifadelerini kullandı.

Biden ile görüştü

Modi, Yoga Günü’nde kendisine katılan New York Belediye Başkanı Eric Adams ve BM 77’inci Genel Kurul Başkanı Csaba Korösi’ye teşekkür etti.

New York kentinden başkent Washington’a geçen Başbakan Modi, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden ile görüştü.