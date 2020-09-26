Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den korona aşısında yardım sözü

Modi, aşı çalışmalarında 3. aşamaya geçtiklerini belirtti. Hindistan Başbakanı, aşı üretim ve dağıtım kapasitelerini herkese yardım etmek için kullanacaklarını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesajla hitap etti.

Son 9 aydır dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini belirten Modi, bu süreçte BM'nin salgınla mücadelesinin etkinliğini sorgulayarak, örgütün reforma ihtiyaç duyduğunu ve ''dünyanın en büyük demokrasisi'' olarak tanımladığı ülkesinin BM'nin karar alma mekanizmalarında yer alması gerektiğini ifade etti.

"BİR GÜVENCE VERMEK İSTİYORUM"

Modi, salgın sırasında Hindistan'ın 150'den fazla ülkeye ilaç gönderdiğini vurgulayarak, ''Dünyanın en büyük aşı üreticisi olarak bugün uluslararası topluma bir güvence vermek istiyorum. Hindistan aşı üretim ve dağıtım kapasitesini insanlığın bu krizle mücadelesinde herkese yardım etmek için kullanacak.'' dedi.

"HİNDİSTAN YARDIMCI OLACAK"

Hindistan'ın aşı geliştirme çalışmalarında son aşama olan 3. aşamaya geçtiğini kaydeden Modi, ''Hindistan tüm ülkelere aşının muhafazası için soğuk zincir geliştirme ve depolamada da yardımcı olacak.'' diye konuştu.

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