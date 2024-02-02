Hindistan, casus olduğu gerekçesiyle alıkoyduğu güvercini 8 ay sonra serbest bıraktı Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği için alıkoyduğu güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı.

AA

Hindistan'da okuyanları şaşırtan bir olay yaşandı.

2023'ün Mayıs ayında, ülkede Çin'in casus olarak kullandığından şüphelenilen bir güvercin bulundu.

Güvercinin, Hindistan'a Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi.

8 ayın ardından doğaya salındı

Bacaklarında "Çinceye benzer yazılar" taşıdığı için polisin dikkatini çeken güvercin, Mumbai'deki Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

8 aydır gözetim altında olan güvercin, Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneğine yollandı ve dernekteki veterinerler tarafından doğaya salındı.

Hindistan-Çin ilişkileri

Hindistan ve Çin, geniş coğrafyalara sahip, güçlü ekonomilere ve nüfusa sahip iki önemli Asya ülkesi.

Ancak, tarihleri boyunca karşılıklı anlaşmazlıklar ve gerginliklerle şekillenen ilişkiler, bugün de devam etmekte.

Sınır anlaşmazlıkları, özellikle Himalaya dağlarındaki tartışmalı bölgelerde, zaman zaman tırmanan askeri gerilimlere sebep oldu.

. Ekonomik olarak birbirlerine bağımlı olsalar da, ticaret dengesizlikleri ve rekabet, ilişkilerin karmaşıklığını artırıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)