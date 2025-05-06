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Haber Merkezi

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Chaudhry, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan'ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan, bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak" dedi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapatırken yolcu uçakları Pakistan hava sahasından ayrıldı.

HİNDİSTAN OPERASYON BAŞLATTI

Hindistan ordusu ise terör altyapısına yönelik Cemmu Keşmir'de Sindoor Operasyonu'nu başlattıklarını açıkladı.

Toplam 9 noktanın hedef alındığını, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikte olduğunu ifade edilirken, "Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi" denildi.

CAMMU KEŞMİR'DE KANLI SALDIRI VE DİPLOMATİK KRİZ

22 Nisan'da Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Hindistan, saldırganların Pakistan'dan geldiğini öne sürerek Pakistan'a karşı bir dizi sert önlem almıştı.

İndus Suları Anlaşması'nı askıya alarak Pakistan'a su akışını durdurma sinyali veren Hindistan, ülkedeki Pakistanlı diplomatların sınır dışı edilmesini ve vize işlemlerinin iptalini kararlaştırmıştı.

Pakistan ise suçlamaları reddetmiş ve karşı hamle olarak Hindistan'la tüm ticari ilişkileri askıya almış, hava sahasını kapatmış ve diplomatik personel sayısına kısıtlama getirmişti.

Ayrıca Pakistan, İndus Nehri üzerindeki her türlü tek taraflı müdahaleyi savaş nedeni sayacağını ilan etmişti.