Hindistan ile Fransa arasında 'Rafale savaş uçağı' anlaşması

AA

Hindistan Savunma Bakanlığı duyurdu...

Açıklamaya göre, Hindistan ile Fransa, Yeni Delhi'de 26 Rafale uçağının Hint donanmasına katılımı için 7,4 milyar dolar değerinde "hükümetler arası anlaşma" imzaladı.

UÇAKLARIN 2030'A KADAR TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Rafale filosu için ek ekipman alımını da içeren anlaşma, ülkedeki yerli silahların entegrasyonu amacıyla teknoloji transferi sağlanmasını ve Rafale uçaklarının gövdesinin üretimi için tesis kurulmasını da kapsıyor.

Uçakların 2030'a kadar teslim edilmesi beklenen anlaşma çerçevesinde mürettebat, Fransa ve Hindistan'da eğitim alacak.

36 RAFALE SAVAŞ UÇAĞI TESLİM ALINMIŞTI

Fransız savunma şirketi Dassault Aviation tarafından üretilen ve deniz ortamında da operasyonel kabiliyeti yüksek Rafale-Marine'in, halihazırda Hindistan'ın elinde bulunan Rafale uçaklarıyla benzerlik taşıdığı belirtilen açıklamada, bu yeni anlaşmayla tedarik edilecek uçakların hava ile kara kuvvetleri arasındaki ortak operasyonel kabiliyeti artıracağı ifade edildi.

Hindistan, 2016'da Fransa ile imzaladığı 8,8 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 36 Rafale savaş uçağını teslim almıştı.