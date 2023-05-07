Hindistan karıştı: Etnik şiddet olaylarında ölü sayısı artıyor Hindistan’ın Manipur eyaletinde son günlerde yaşanan “etnik” şiddet olaylarında 54 kişi hayatını kaybetti. Resmi makamlardan ise can kaybı sayısına yönelik bir açıklama yapılmadı.

İHA

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde nüfusun çoğunluğunu oluşturan Meitei topluluğu “Planlanmış Kabile” kategorisine dahil edilme talebiyle hafta başından bu yana gösteriler düzenliyor.

Eyalette 3 Mayıs’ta Meitei topluluğunun talebine karşı bazı kabilelerin gösteri gerçekleştirmesiyle sokaklar karıştı.

Askere "vur" emri çıktı

3 Mayıs’tan bu yana çok sayıda ev, araç, kilise, tapınak ve kamu mülklerinin ateşe verildiği belirtildi.

Sükuneti sağlamak için sokaklara yaklaşık 10 bin asker ve milis güç konuşlandırıldığı, 4 Mayıs Perşembe günü askere olağanüstü durumlarda “vur” emri verildiği aktarıldı.

Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, internet hizmetinin askıya alındığı ifade edildi.

Şimdiye kadar 54 ölü var

Ayrıca şiddet olayları nedeniyle 13 bin kişinin eyaletten tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldüğü kaydedildi.

Hindistan'ın en büyük haber ajansı Press Trust of India’ya (PTI) göre eyalette son günlerde yaşanan şiddet olaylarında şu ana kadar 54 kişi hayatını kaybetti.

Resmi makamlardan ise can kaybı sayısına yönelik bir açıklama yapılmadı.

Başbakan sayı vermekten kaçınıyor

Manipur Eyalet Başbakanı N. Biren Singh can kayıplarını doğrularken, sayı vermekten kaçındı.

Manipur'daki en büyük etnik grup olan Meitei, "Planlanmış Kabile" statüsü almak için yıllardır faaliyet yürütüyor.

"Planlı Kabile" statüsünde bulunan gruplar ise söz konusu talebe karşı çıkıyor.

Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar

Ülkede "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilen topluluklar, sosyo-ekonomik açıdan resmi olarak dezavantajlı gruplar olarak nitelendiriliyor.

Bu kabilelere siyasi temsil hakkı tanınırken, yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla iş imkanları da sağlanıyor.